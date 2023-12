Top oder flop? Model Kaia Gerber posiert im Polka-dot-Dress

Kaia Gerber (22) trat in die Fußstapfen ihrer Mutter Cindy Crawford (57) – die Beauty ist mittlerweile ein gefragtes Model. Während sie im Alltag eher legere Kleidung trägt, überzeugt sie auf den Laufstegen und Red Carpets der Welt meist mit ihren glamourösen Outfits und Auftritten. Jetzt besuchte sie ein Riesen-Event in Los Angeles und schmiss sich wieder in Schale: Aber ist Kaia auch dieses Mal ihr Look gelungen?

Bei der dritten jährlichen Academy Museum Gala erschien die Freundin von Austin Butler (32) in einer trägerlosen Robe: Dabei sticht aber vor allem das Muster heraus. Denn Kaia entschied sich für ein Polka-dot-Dress! Ihre Haare waren toupiert und halb hochgesteckt – mit der Frisur erinnert sie schon fast ein wenig an die junge Priscilla Presley (78).

Dieses Mal posierte sie ohne ihren Liebsten Austin für die Fotografen. Zuletzt waren sie im Oktober gemeinsam auf einer öffentlichen Veranstaltung – und zwar auf ihrer jährlichen Casamigos Halloween Party. Auch da war Kaia in einem für sie außergewöhnlichen Look zu sehen. Sie verkleidete sich als das Model Edie Sedgwick und war kaum wiederzuerkennen.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler, April 2023

Getty Images Kaia Gerber in Los Angeles

Getty Images Austin Butler und Kaia Gerber auf der Casamigos Halloweenparty 2023

