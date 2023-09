Lässig! Austin Butler und Kaia Gerber gehen zusammen bowlen

Austin Butler (32) und seine Freundin Kaia Gerber (22) genießen eine entspannte Datenight! Nachdem der Schauspieler und Vanessa Hudgens (34) sich nach rund zehn Jahren Beziehung getrennt hatten, kamen er und das Model Ende 2021 zusammen. Seitdem beweisen die beiden regelmäßig auf Red Carpets, wie verliebt sie ineinander sind. Nun genossen Austin und Kaia Zeit zu zweit abseits der Kameras – und zwar beim Bowlen!

Das zeigen die Bilder, die Mail Online, vorliegen: Paparazzi fotografierten den "Elvis"-Darsteller und seine zehn Jahre jüngere Freundin am Dienstag nach ihrer Bowling-Session im Highland Park Bowl in Los Angeles. Für den gemeinsamen Ausflug wählte Kaia eine marineblaue Jacke, die sie mit einem weißen Basic-Shirt kombinierte. Auch ihr Liebster blieb recht leger und trug eine dunkle Button-up-Jacke und ein lässiges Basecap.

Zuletzt hatte das Paar mit vermeintlichen Verlobungsgerüchten Schlagzeilen gemacht. Doch ein Insider bestritt nur kurz darauf die Spekulationen. Dennoch planen Austin und Kaia einen großen Schritt in ihrer Beziehung: Sie wollen demnächst zusammenziehen! "Die beiden wollen in Austins Anwesen in Los Feliz zusammenziehen. Sie freuen sich auf diese neue Phase", so ein Informant gegenüber Radar Online.

Getty Images Austin Butler und Vanessa Hudgens im Dezember 2018

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im Februar 2023

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

