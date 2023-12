"Twilight"-Reboot: Diese Stars könnten Hauptrollen spielen

Catherine Hardwicke (68) hat eine klare Vorstellung für die neue Twilight-Besetzung! Die Vampir-Romanze gehört wohl zu den absoluten Filmklassikern der 2000er. Millionen von Fans auf der ganzen Welt verfolgten die Liebesgeschichte von Bella (Kristen Stewart, 33) und Edward (Robert Pattinson, 37). Nun feiert der erste Teil sein 15-jähriges Jubiläum und es gibt Gespräche über eine Neuauflage als Serie. Und sie könnten in die Hauptrollen schlüpfen.

Zumindest wären zwei Schauspieler perfekt, wenn es nach der "Twilight"-Regisseurin Catherine geht. Im Podcast "Watchalong" verrät sie, wen sie heute für Bella und Edward besetzen würde – nämlich Euphoria-Star Jacob Elordi (26) und Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega (21)! "[Jacob] ist toll, er wäre heute wahrscheinlich Edward. Es gibt heutzutage viele wirklich coole junge Schauspieler. Du hast gerade [Jenna] erwähnt – sie ist wirklich großartig", findet die Filmemacherin. Derzeit ist allerdings nicht bekannt, ob eine Besetzung für die Neuauflage schon feststeht.

Die Produktionsfirma Lionsgate überraschte die "Twilight"-Fans im April mit den News, dass der Zyklus als Serie wieder aufleben soll. Bisher ist allerdings nur wenig offiziell, denn das Format befinde sich noch in der Planungsphase. Allerdings soll Sinead Daly als Drehbuchautorin feststehen. Außerdem ist wohl auch die Autorin der Bücher, Stephenie Meyer (49), in gewissen Teilen in den Entstehungsprozess involviert.

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Jenna Ortega im April 2023

Getty Images Taylor Lautner, Kristen Stewart, Stephenie Meyer und Robert Pattinson auf einer Filmpremiere 2012

