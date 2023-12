Zweite Chance? Das planen Iris und Peter Klein nach Promi BB

Wie geht es für Iris Klein (56) und ihren Ex Peter Klein (56) nach Promi Big Brother weiter? Nachdem sich die Noch-Eheleute Anfang des Jahres aufgrund der Affärengerüchte um Yvonne Woelke (42) getrennt hatten, näherten sie sich zuletzt wieder etwas an: In den vergangenen zwei Wochen verbrachten die Mutter von Daniela Katzenberger (37) und der gelernte Maler im TV-Container wieder Zeit miteinander. Angeblich haben Iris und Peter für die Zeit nach Promi BB auch gemeinsame Pläne!

Wie Bild jetzt aus dem Umfeld der TV-Stars erfahren haben will, wollen die beiden in Zukunft wieder mehr Zeit zusammen verbringen. Peter soll nämlich wieder einen Platz in der Katzenberger-Familie bekommen. Das sei auch der Wunsch von Iris' Töchtern Daniela und Jennifer Frankhauser (31) gewesen. Ein Liebes-Comeback sei aktuell allerdings ausgeschlossen.

Nach ihrem "Promi Big Brother"-Rauswurf erklärte Iris bereits gegenüber Promiflash, wie sie im Moment zu ihrem Ex steht. "Na ja, hassen tue ich ihn nicht", betonte die Mallorca-Auswanderin im Interview. Im Promi-BB-Haus seien bei ihr zudem viele "alte Emotionen" hochgekocht.

