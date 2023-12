Noch Gefühle? So steht Iris Klein nach Promi BB zu Ex Peter

Wie fühlt Iris Klein (56) nach ihrer Zeit bei Promi Big Brother für ihren Ex Peter Klein (56)? Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) verbrachte in der Realityshow seit Monaten wieder Zeit mit ihrem Noch-Ehemann – und dabei wurde es an manchen Tagen auch so richtig emotional. Einige Mitbewohner vermuteten deshalb sogar, dass die Wahl-Mallorquinerin noch Gefühle für den gelernten Maler haben könnte. Im Promiflash-Interview deutet Iris jetzt ihre Gefühle gegenüber Peter an...

"Na ja, hassen tue ich ihn nicht", deutete die 56-Jährige gegenüber Promiflash an. Allerdings nimmt sie ihm die Affärengerüchte und den Rosenkrieg noch immer übel: "Ich hasse ihn nur dafür, was er mir angetan hat, dass er so unehrlich zu mir war." Im Promi-BB-Container seien aber auch viele alte Emotionen wieder hochgekocht. "[...] Zum Beispiel als er die Weihnachtslieder gesungen hat. Da kamen wieder so Emotionen hoch, so viele Erinnerungen, weil wir ja Weihnachten immer zusammen im Kreise der Familie gefeiert haben", erklärt Iris.

In den vergangenen Monaten hatten sich Iris und Peter einen regelrechten Rosenkrieg in aller Öffentlichkeit geliefert. Der Grund: Die langjährige Ehefrau des Handwerkers hatte ihm vorgeworfen, sie in Australien mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (42) betrogen zu haben. Das Trio hatte deshalb immer wieder gegenseitig gegen einander ausgeteilt. Die Ehe der Kleins war daraufhin zerbrochen.

SAT.1 Iris Klein, TV-Star

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Yvonne Woelke in ihrer Videobotschaft bei "Promi Big Brother"

