Auf Mallorca: Joey King und Steven Piet haben geheiratet!

Joey King (24) und Steven Piet sind endlich in den Hafen der Ehe geschippert! Die Schauspielerin und der Regisseur sind seit über vier Jahren ein Paar. Am 2. Februar 2022 hatte er ihr dann die Frage aller Fragen gestellt. Wann genau die Hochzeit stattfinden würde, war bislang ungewiss. Ende Juli hatte Joey jedoch schon ihren Junggesellinnenabschied gefeiert. Nun fand auch endlich die Hochzeit statt!

Wie Just Jared berichtet, haben sich Joey und Steven am 2. September das Jawort gegeben. Die Trauung habe auf Mallorca stattgefunden. Eine Woche zuvor hatte das Paar noch Urlaub in Portugal gemacht. Bisher haben sich jedoch weder die Braut noch der Bräutigam dazu geäußert. Auch Hochzeitsfotos gibt es noch nicht.

Anfang August hatte ein Insider gegenüber Us Weekly verraten, wie sich Joey ihren großen Tag vorstellt: "Joey möchte eine einfache und elegante Sache. Sie ist so aufgeregt, eine Braut zu sein und [weiß], dass Steven [Piet] ihr Seelenverwandter ist." Die The Kissing Booth-Darstellerin und der Filmemacher seien froh, einander gefunden zu haben.

