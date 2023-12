Krisenstimmung? Laura Maria Rypa entfolgt Pietro und Sarah

Was ist denn da los? Mit seiner Ex Sarah Engels (31) hat Pietro Lombardi (31) einen gemeinsamen Sohn. Trotz der Trennung bildeten sie aber noch eine Einheit für Alessio (8). Mittlerweile sind beide wieder in festen Händen und haben noch mal Nachwuchs bekommen: Sarah mit ihrem Mann Julian (30) und Pietro mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27). Doch nun scheinen alle Zeichen auf Krise zu stehen: Laura entfolgt nicht nur Sarah, sondern auch Pietro!

Schaut man sich Lauras Instagram-Seite genauer an, so fällt auf, dass die Influencerin zwei Namen aus ihrer Gefolgt-Liste entfernt hat: den ihres Verlobten und den seiner Ex. Eine Erklärung gibt es dazu nicht, doch in ihrer Story kündigt sie etwas Unheilvolles an. "Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erst mal sammeln. Wir hören uns", schreibt sie und lässt ihre Follower im Dunkeln. Ob ihre Enttäuschung etwas mit den fehlenden Follow-Häkchen zu tun hat?

Zumindest löschte Laura keine Turtelvideos oder -bilder aus ihrem Feed. Und zuletzt zeigten die beiden sich auch noch schwer verliebt. Erst im September machte Pietro seiner Bald-Ehefrau im Netz eine süße Liebeserklärung. "Ich weiß, ich bin sehr viel unterwegs und trotzdem stärkt sie mir jeden Tag den Rücken und berät mich bei fast allen Entscheidungen", meinte der Sänger stolz und betitelte Laura als "Power-Mami".

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

