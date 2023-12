Promi-BB-Zoff mit Paulina Ljubas: Bereut es Dilara Kruse?

Sieht sie ihren Fehler ein? Dilara Kruse nahm an der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teil. Doch kurz vor dem Finale war Schluss: Als Sechstplatzierte musste Dilara den Container verlassen. Vor ihrem Exit lieferte sich die Frau von Max Kruse (35) aber noch ein heftiges Gefecht mit ihrer Mitbewohnerin Paulina Ljubas (26) und beleidigte sie aufs Übelste. Doch wie steht Dilara heute zu dem Beef? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich habe Sachen zu Paulina gesagt, die ich vor Wut gesagt habe. [...] Ich habe auch gesagt, ich würde nie wieder mit denen in ein Format gehen – also mit Paulina und Matthias (40) – aber das war einfach, weil meine Psyche am Ende war. [...] Ich habe Fehler gemacht, [...]. Ich habe Sachen zu Menschen gesagt, die nicht in Ordnung waren", gesteht Dilara im Promiflash-Interview reumütig. Die Beauty hoffe jetzt, sich bei ihrer einstigen Kontrahentin entschuldigen zu können. "Und vielleicht werden wir auch Freunde", so Dilara abschließend.

Vor allem der große Hunger und zu wenig Schlaf hatten dazu geführt, dass bei Dilara und ihren Mitbewohnern kurz vor Ende die Nerven blank lagen. "Ich glaube, wir gingen uns alle auf die Nerven und wir dachten oder sagten Dinge, die nicht in Ordnung waren", so die dunkelhaarige Schönheit. Dass sie so ausfallend wurde, sei Dilara aber sehr unangenehm, wie sie ebenfalls gegenüber Promiflash betont: "Ich habe nichts mehr angeguckt. Ich habe gedacht, dass ich meine Menschlichkeit verloren habe und deswegen habe ich mir gar nichts anguckt – keine Nachrichten, keine Videos."

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Sat.1 Paulina Ljubas und Dilara Kruse bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Dilara Kruse bei "Promi Big Brother" 2023

