Spannendes Biopic: Sebastian Stan spielt jungen Donald Trump

Eine neue Herausforderung für Sebastian Stan (41)! Die Karriere von Donald Trump (77) wird im Moment in einen Kinofilm verwandelt. Gezeigt werden soll der kometenhafte Aufstieg des Immobilienmoguls sowie die Beziehung zu seinem Mentor. In der Vergangenheit spielten bereits Alec Baldwin (65) und Brendan Gleeson (68) den ehemaligen US-Präsidenten. Für den neuen Streifen schlüpft nun "Pam & Tommy"-Darsteller Sebastian in die Schuhe von Donald!

Das neue Hollywood-Projekt trägt den Titel "The Apprentice", zu Deutsch "Der Lehrling", und soll primär Trumps Karriere in den 70er- und 80er-Jahren behandeln. Neben Sebastian ist "Succession"-Star Jeremy Strong als Trump-Mentor und Anwalt Roy Cohn mit von der Partie, sowie Maria Bakalova in der Rolle der verstorbenen Ex-Frau Ivana Trump (✝73). Die Regie übernimmt der bisher eher unbekannte iranische Filmemacher Ali Abbasi. Wie Deadline berichtet, sollen die Dreharbeiten bereits diese Woche gestartet sein.

"Eine Erkundung von Macht und Ehrgeiz in einer Welt voller Korruption und Betrug", beschreibt Variety den Film. Für einige dieser Betrugsvorwürfe muss der echte Donald Trump sich aktuell vor Gericht verantworten. Zuletzt verlor er eines der Verfahren und läuft nun Gefahr, hunderte Millionen Euro zahlen zu müssen.

Getty Images Sebastian Stan im März 2022

Getty Images Donald Trump und seine Ex-Frau Ivana im September 2014

Getty Images Donald Trump vor Gericht, April 2023

