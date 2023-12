Tochter Leonie verrät: "Cathy Lugner braucht keinen Mann!"

Sie vertritt eine ganz klare Meinung zu diesem Thema! Cathy Lugner (33) und ihre Tochter Leonie Ayten sind ein eingespieltes Team. Seitdem die Ehe des Erotikmodels und des Baulöwen Richard Lugner (91) scheiterte, genießt die Beauty ihr Leben als Single. Doch wie denkt ihr 15-jähriges Töchterchen darüber? Leonie verrät Promiflash, was sie von einem Mann an der Seite ihrer Single-Mama Cathy hält!

Auf die Frage, was der Teenager über einen neuen Partner im Leben der 33-Jährigen denke, entgegnet die Schülerin: "Momentan sehe ich meine Mutter nicht mit einem Mann an ihrer Seite. Ich finde, sie macht das super!" Manchmal fehle Cathy trotzdem die Zuneigung, die sie durch eine Beziehung bekomme. Leonie fügt hinzu: "Wenn meine Mutter wieder einen Mann hätte, dann würde ich mir für sie wünschen, dass er treu und ehrlich ist."

Leonie hatte bereits zuvor über ihren eigenen Beziehungsstatus gesprochen. So verriet sie, dass sie in festen Händen sei. "Ich bin seit anderthalb Jahren in meiner ersten Beziehung!", plauderte die 15-Jährige glücklich im Promiflash-Interview.

Privat Richard Lugner mit Leonie und Cathy Lugner

Instagram / catherineee Cathy Lugner im August 2019

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie

