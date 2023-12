Trauer wegen Baby Rio: HealthyMandy leidet an Shopping-Sucht

HealthyMandy gibt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihr Leben. Nach einem langjährigen Kinderwunsch durften die Content Creatorin und ihr Mann FitnessOskar im vergangenen Jahr ihren Sohn Rio auf der Welt begrüßen. Doch nur wenige Wochen nach der Geburt starb der Kleine an einer seltenen Autoimmunkrankheit. Seitdem leidet die Fitnessinfluencerin sehr unter dem Verlust ihres Sohnes. Wie sich ihre Trauer auf ihren Alltag auswirkt, macht sie jetzt deutlich: Mandy leidet an Shopping-Sucht.

Das gesteht die Blondine jetzt ihren Fans auf Instagram. "Vor genau einem Jahr – als wir erfahren haben, dass unser Sohn so krank ist – habe ich eine Shopping-Sucht entwickelt. Ich habe versucht, meine Traurigkeit mit Online-Shopping zu kompensieren. [...] Das Ganze hat mich natürlich nicht glücklich gemacht, als unser Sohn verstorben ist", offenbart Mandy. Im Sommer habe sie ihr problematisches Kaufverhalten schließlich realisiert und daran gearbeitet. Aufgrund der kommenden Weihnachtszeit und Rios erstem Todestag gehe es ihr aber wieder schlechter. Dennoch bleibt Mandy positiv: "Ich bin mir sicher, dass ich das im nächsten Jahr auch wieder schaffen werde!"

Dass sich Mandy so ehrlich im Netz zeigt, rechnen ihr die Fans hoch an. "Danke für deine Offenheit, [das ist] ein Thema, das fast keiner anspricht, also ganz großen Respekt dafür! [...] Wir glauben alle fest an dich!", schreibt ein Follower, während ein weiterer kommentiert: "Ganz großen Respekt! Selbst zu erkennen, dass was falsch läuft, ist der wichtigste Schritt überhaupt. Du schaffst das und machst das großartig!"

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

