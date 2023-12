War "Are You The One?"-Wilson während des Drehs vergeben?

Die aktuelle Staffel Are You The One? kommt nur schwer in Gang. Schuld ist unter anderem die zurückhaltende Art einiger Kandidaten, die Moderatorin Sophia Thomalla (34) bereits scharf kritisierte. Doch während so mancher Single langsam auftaut, bleibt Wilson seiner Linie treu und verweigert jegliche Nähe zum anderen Geschlecht. Das setzt insbesondere Shelly zu, die seit Beginn der Show um seine Aufmerksamkeit buhlt. Spielt Wilson etwa ein falsches Spiel und hat eine Freundin, die auf ihn wartet?

"Ich verschwende meine Zeit hier, weil ich immer auf ihn warte", klagt Shelly. Darauf habe sie so langsam keine Lust mehr, jedoch kann sie sich Wilsons rätselhaftes Verhalten einfach nicht erklären. Auf Instagram sind sich die Fans sicher, dass der Hamburger etwas verheimlicht. Ein User fragt sich: "Hat der eine Freundin zu Hause oder warum ist er so verklemmt? Für AYTO jedenfalls ungeeignet." Auch ein anderer Zuschauer teilt diese Meinung: "Wilson ist safe vergeben."

Auch bei den anderen Kandidaten stößt die vermeintliche Schüchternheit des Tätowierers auf Unverständnis. "Er sagt zu allen, ich bin seine Nummer eins [...], aber da merke ich jetzt nichts von", beschwert sich Shelly im Gespräch mit Ryan und Afra, dann fließen die Tränen. Die beiden können ihr jedoch auch nicht weiterhelfen. Bei einem Spiel kommt es dann, wie es kommen muss: Wilson lässt sich von der Friseurmeisterin nur auf die Wange küssen.

Anzeige

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Anzeige

RTL / Frank Beer Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de