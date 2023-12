Alle wichtigsten Details: BTS sind erst mal bei der Armee!

Der Abschied rückt näher. Ende 2022 trat mit Jin (31) als Erster von BTS seinen Dienst beim Militär an. Auf ihn folgten die Mitglieder J-Hope (29) und Suga (30). Mit RM (29), V (27), Jimin und Jungkook (26) blieben nur noch vier Lieblinge der südkoreanischen Boygroup übrig. Zuletzt glänzte besonders Jungkook mit seinem Soloalbum "Golden" und machte sogar mit Usher (45) gemeinsame Sache. Doch schon in wenigen Tagen müssen auch die restlichen vier zur Armee. Das gilt es diesbezüglich zu wissen!

Ende November meldete sich BIGHIT Music mit einem Statement zu Wort – und ohne es zu lesen, vermuteten die Fans wohl bereits, was die Stunde schlug. In den nächsten zwei Jahren müssen sie auch auf RM, V, Jimin und Jungkook verzichten. "Wir bitten euch RM, Jimin, V und Jungkook auch weiterhin zu unterstützen, bis sie ihren Militärdienst beendet haben und sicher zurückgekehrt sind", erklärte das Management von BTS. Demnach werden am 11. Dezember RM und V einzeln dem Rekruten-Trainingszentrum beitreten. Jimin und Jungkook beginnen hingegen am 12. Dezember zusammen mit der Einarbeitung.

Des Weiteren bat die Musikagentur die Unterstützer der Jungs der Einberufungszeremonie fernzubleiben. "Die Einberufungszeremonie ist nur für das Militärpersonal und die Familien gedacht", heißt es in einer aktuellen Erklärung. Das sei so entschieden worden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Jin kehrt im Sommer 2024 als Erster vom Wehrdienst zurück. BTS kommt voraussichtlich um 2025 erst wieder als Gruppe zusammen.

Getty Images Die BTS-Stars Namjoon und Jimin bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Die BTS-Mitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope

Getty Images BTS-Mitglied Jin im April 2022

