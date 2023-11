Dann treten die restlichen BTS-Stars ihren Wehrdienst an!

Das Datum steht fest und somit auch der Abschied. Die Fans von BTS müssen in der kommenden Zeit erstmal auf ihre Lieblinge verzichten. Denn alle sieben Musiker sind fortan beim Militär. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass neben Jin (30), J-Hope (29) und Suga (30) auch RM (29), V (27), Jimin und Jungkook (26) ihren Wehrdienst absolvieren werden. Somit ist es das erste Mal seit ihrem Debüt im Jahr 2013, dass ihre Unterstützer keine gemeinsamen Auftritte mehr zu sehen bekommen. Nun ist auch entschieden, wann RM, V, Jimin und Jungkook zur Armee müssen!

Wie nun unter anderem allkpop berichtet, beginnen die Einarbeitungen für die vier "Fake Love"-Interpreten im Dezember. RM und V machen demnach den Anfang und werden dem Rekruten-Trainingszentrum am 11. Dezember beitreten. Jimin und Jungkook folgen ihnen anschließend einen Tag später.

BTS' Agentur BIGHIT Music verkündete den Armee-Antritt von RM, V, Jimin und Jungkook in der vergangenen Woche. Die Fans der K-Pop-Idols zeigten sich darüber am Boden zerstört. "Wir alle wussten, dass es bald so kommen würde, aber mein Herz verkraftet das nicht", erklärte ein User auf TikTok traurig.

Instagram / rkive Kim Namjoon, Rapper von BTS

Getty Images Sänger Jimin der K-Pop-Band BTS, 2020

Getty Images BTS bei den Grammy Awards in Las Vegas, April 2022

