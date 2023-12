"Masked Singer"-Rateteam: Rick Kavanian ersetzt Álvero Soler

Große Überraschung am Pult des The Masked Singer-Rateteams! In der aktuellen Staffel versuchtenbisher Álvaro Soler (32) und Ruth Moschner (47) mit einem wöchentlich wechselnden Gast, die Prominenten hinter den Masken zu erraten. Damit waren die beiden recht erfolgreich und der Sänger kam mit seiner sympathischen und bodenständigen Art auch super bei den Fans an. Doch nun wird Álvaro im Rateteam plötzlich ersetzt – durch ein bekanntes "Masked Singer"-Gesicht!

In der dritten Liveshow gab der Musiker überraschend bekannt, dass dies sein vorerst letzter Auftritt in der Show sei. Den Grund dafür nannte Álvaro nicht – er verriet lediglich, dass er privat etwas "sehr, sehr Schönes" vorhabe, von dem die Fans noch erfahren werden. Statt ihm nimmt nun niemand Geringerer als Rick Kavanian (52) als fester Teil im Ratepanel Platz. Der Schauspieler hat bereits intensive Erfahrungen bei "The Masked Singer" gemacht: Als Rosty hatte er es einst selbst ins Finale geschafft und auch schon als Rategast fleißig mitgeraten.

Die Fans sind zwar traurig über den Abschied – Rick als Ersatz tröstet sie aber darüber hinweg. "Ein absolut würdiger Nachfolger für Álvaro! Rick war nicht nur als Rosty, sondern auch im Rateteam großartig!", freut sich ein Zuschauer auf Instagram. "Ich mochte Álvaro in der Jury sehr, war eine schöne Abwechslung. Und jetzt freue ich mich dolle auf Rosty Rick", stimmt ein weiterer zu.

Getty Images Rick Kavanian im Oktober 2022

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber "Rosty" bei "The Masked Singer" 2022

