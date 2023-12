Iris Klein verrät: So sieht es mit Peter nach Promi BB aus

Wie steht es um die beiden aktuell? Iris (56) und Peter Klein (56) haben ein turbulentes Jahr hinter sich: Im Januar hatten sich die beiden aufgrund der Affärengerüchte um Yvonne Woelke (42) getrennt und sich anschließend eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. In den vergangenen Wochen schienen sie sich durch ihre Teilnahme an Promi Big Brother wieder etwas anzunähern. Wie sieht ihre Beziehung denn nun aus? Iris spricht jetzt Klartext!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 56-Jährige bei ihren Fans und erklärt: "Peter und ich haben bei der After-Show-Party gesprochen und uns am Ende auch umarmt. Wir versuchen, normal miteinander umzugehen." Auch wenn sie sich wieder besser verstehen – ein Liebes-Comeback gebe es auf keinen Fall. "Der Zug ist durch. Wenn das Vertrauen weg ist, ist keine Beziehung möglich, das mache ich nicht", stellt Iris klar. Immerhin hat die Reality-TV-Bekanntheit ja auch schon ihren neuen Freund Mr. T. Der hätte übrigens auch kein Problem damit gehabt, wenn sie und Peter sich im Container wieder näher gekommen wären. "Er hat gesagt, wenn Peter und ich uns geküsst oder in einem Bett geschlafen hätten, wäre das in Ordnung."

Und wie geht es jetzt für die beiden weiter? Es soll eine private Aussprache folgen, auf der ehemaligen Finca der langjährigen Eheleute. Da werde auch Iris' neuer Partner dabei sein: "Aber der hält sich aus allem raus, der ist so männlich und hat Eier in der Hose und sagt: 'Das ist euer Ding.'"

Anzeige

SAT.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T. und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de