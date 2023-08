Khloé Kardashian teilt süße Bilder mit Baby Tatum und True!

Khloé Kardashian (39) ist seit einem Jahr stolze Mama von zwei Kindern. Zusammen mit ihrem Ex Tristan Thompson (32) konnte sie 2022 ihren kleinen Sohn Tatum (1) via Leihmutter auf der Welt begrüßen und machte damit Töchterchen True (5) zur großen Schwester. Während die The Kardashians-Beauty zu Beginn noch etwas mit der Bindung zu ihrem Sohn haderte, ist davon mittlerweile nichts mehr zu spüren: Khloé veröffentlicht jetzt neue Bilder von ihrer kleinen glücklichen Rasselbande!

Vor wenigen Tagen feierte ihr jüngster Spross seinen ersten Geburtstag. Zu diesem Anlass schmiss die 39-Jährige eine fette Party – und gibt ihren Fans nun ganz neue Einblicke der wilden Sause. Auf aktuellen Instagram-Bildern posiert die Unternehmerin total happy mit ihren zwei Kids. In aufeinander abgestimmten Looks zelebrierten sie Tatums ersten Geburtstag mit Familie und Freunden. Vor allem der kleine Wonneproppen und seine Schwester hatten dabei eine Menge Spaß.

Dass die Beauty so gelöst mit ihrem kleinen Sohn feiert, war vor ein paar Monaten aber noch nicht wirklich absehbar. Khloé hatte nämlich offen zugegeben, dass sie sich mit Tatum nicht so verbunden fühlte. Doch das hat sich mittlerweile geändert. "Die Bindung zu Tatum ist definitiv stärker geworden", stellte Khloé in der Familien-Realityshow "The Kardashians" klar.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Sohn Tatum

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrem Sohn Tatum, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de