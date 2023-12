Pie entfolgt: Laura Maria Rypa teilt kryptisches Statement!

Sie hat etwas zu sagen! Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) gelten für viele als Traumpaar. Söhnchen Leano schien das Liebesglück der Influencerin und des Sängers zu krönen. Auch eine Hochzeit war schon in Planung. Doch gestern wurden Krisengerüchte laut. Denn die Beauty entfolgte ihrem Liebsten im Netz und deutete an, sehr enttäuscht zu sein. Jetzt gibt Laura ein vielsagendes Statement ab!

Auf Instagram teilt die 27-Jährige mit, dass sie eigentlich keine große Sache daraus machen wolle: "Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet." Laura habe oftmals nicht ausgepackt, obwohl sie das wohl könnte: "Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen." Vorerst wollte sie auch erst mal nicht sagen, was genau los ist.

"Zum Schutz meines Sohnes will ich das alles nicht an die große Glocke hängen", schließt sie ab. Schon gestern schrieb sie aber kryptische Zeilen auf Social Media. "Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erst mal sammeln. Wir hören uns", kündigte Laura gestern eigentlich eine kleine Auszeit an.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Juni 2022

