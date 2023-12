Bestätigt von Selena Gomez: Ashley Benson ist schwanger!

Süße Neuigkeiten von Ashley Benson (33)! Seit Anfang des Jahres ist die "Pretty Little Liars"-Darstellerin mit ihrem Partner Brandon Davis zusammen – nur wenige Monate später gab die Schauspielerin dann auch schon ihre Verlobung bekannt. Mittlerweile ist das Paar verheiratet. In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte um eine Schwangerschaft. Selena Gomez (31) setzt den Spekulationen nun ein Ende: Die Sängerin bestätigt, dass Ashley tatsächlich ein Baby erwartet!

In ihrer Instagram-Story postet die Musikerin ein Foto der beiden Frauen am Strand. Selena und Ashley liegen sich in den Armen und machen einen glücklichen Eindruck. Dazu schreibt die "Single Soon"-Interpretin: "Mein Engel erwartet einen Engel. Herzlichen Glückwunsch, Ashley." Damit bestätigt Selena, dass die Blondine tatsächlich schwanger ist. Die Story wurde auch bereits von Ashley repostet. Damit hat sie die süße Neuigkeit nun auch selbst verkündet.

Bereits vor einigen Wochen heizte die 33-Jährige die Spekulationen an, als sie mit ihrem Mann Babyklamotten eingekauft hatte. Aufnahmen, die People vorliegen, zeigen das Paar bei einem Einkaufsbummel in Beverly Hills. Unter anderem machen die beiden auch Halt in einem angesagten Laden für Babyartikel. Glücklich schlendert Ashley darauf mit ihrem Liebsten durch die Räumlichkeiten. Vor allem die süßen Strampler scheinen es den beiden ziemlich angetan zu haben.

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

ActionPress Ashley Benson und Brandon Davis

