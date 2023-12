Gewusst? TV-Star Chris Broy war mal eine Woche verheiratet

Chris Broy (34) hat schon mal Ja gesagt! Der Reality-TV-Star ist derzeit Single. Sein Liebesleben steht schon seit einigen Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit: So war der Kampf der Realitystars-Teilnehmer einige Zeit mit Evanthia Benetatou (31) zusammen und hat mit ihr auch einen Sohn. Aber zuvor war er auch schon in einer anderen ernsten Beziehung: Chris war sogar schon mal kurz verheiratet!

Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben plaudert der Influencer mit den anderen Stars über Hochzeiten, da sich Cosimo Citiolo (41) gerade verlobt hat. "Ich war auch verheiratet. Das war mit meiner ersten Freundin damals. Mit 18 hatte ich meine erste Freundin, mit 26 habe ich geheiratet und es hielt eine Woche genau", verrät Chris dabei. Die anderen Realitystars sind total aus dem Häuschen und fragen ungläubig nach. Tatsächlich haben Chris und seine Ex aber standesamtlich geheiratet und sind jetzt geschieden.

Aber warum hat es nicht geklappt? "Wir haben uns verlobt und dann fing auf einmal so eine Drucksituation an, wo du vielleicht ein bisschen Arschflattern hattest, ob man was verpasst", führt Chris weiter aus und schlussfolgert: "Das war einfach viel zu früh."

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Chris Broy im Dezember 2022

Chris Broy, Influencer

