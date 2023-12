"Kein gesunder Ort": Angelina Jolie will Hollywood verlassen

Sie hat genug! Seit einigen Jahrzehnten steht Angelina Jolie (48) bereits im Rampenlicht. Als Schauspielerin hatte sie in Filmen wie "Lara Croft" oder "Nur noch 60 Sekunden" begeistert. Doch in den letzten Jahren wurde es um die Produzentin beruflich deutlich ruhiger. Nur noch selten sieht man die sechsfache Mama auf der großen Kinoleinwand. Jetzt plant Angelina sogar, Hollywood komplett den Rücken zu kehren.

Im Interview mit WSJ spricht die 48-Jährige über ihre Beziehung zu Hollywood und dem damit verbundenen Ruhm. Dabei lässt sie kein gutes Haar an der Glamourwelt. "Von allen Orten auf der Welt ist Hollywood kein gesunder Ort", meint Angelina. Für sie sei das Zuhause vieler Stars und Sternchen einfach nur "oberflächlich". Obwohl ihre Familie in Los Angeles lebt, plane die Regisseurin, in Zukunft umzuziehen.

In einem früheren Interview mit Vogue erzählte die "Maleficent"-Darstellerin bereits, dass es ihr derzeit nicht gut gehe. "Ich fühle mich zurzeit ein bisschen niedergeschlagen. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einem Jahrzehnt nicht mehr ich selbst bin, worauf ich nicht näher eingehen möchte", gestand sie.

Angelina Jolie in Washington DC im Februar 2022

Angelina Jolie, Schauspielerin

Angelina Jolie im Februar 2018 in London

