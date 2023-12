"Überflüssiger Ballast!": Cardi B macht Offset eine Ansage!

Sie spricht deutliche Worte! Erst vor wenigen Tagen machte ein mögliches Liebes-Aus der Musikerin Cardi B (31) und ihrem Ehemann Offset (31) die Runde. Die beiden waren sich gegenseitig in den sozialen Medien entfolgt und ließen somit die Gerüchteküche brodeln, ob es schon bald mit ihrer Beziehung zu Ende gehe. Jetzt teilt die Rapperin aus: Cardi will sich von allem Überflüssigen in ihrem Leben lösen!

Auf Instagram plaudert die US-Amerikanerin in einem Live-Video aus: "Ich weiß, wo ich karrieremäßig, finanziell und privat im nächsten Jahr sein will. Ich muss überflüssigen Ballast loswerden!" Sie habe immer versucht, die Harmonie aufrechtzuerhalten, dies wolle sie jetzt jedoch ändern. "Manchmal denke ich, dass ich keine Gefühle verletzen und die Menschen beschützen will. Aber wie würden die sich ohne mich fühlen? Wie würde ihr Leben ohne mich sein? Scheiß drauf!", erzählt Cardi.

Im September zeigte sich das Ehepaar noch glücklich an seinem fünften Hochzeitstag. Zu diesem hatte Offset seine Frau mit einem riesigen Arrangement aus pinken Rosen beschenkt. "Danke für die Blumen, die Bestärkung, den Schutz und dafür, dass du ein großartiger Vater für unsere Kinder bist!", bedankte sich Cardi bei ihm.

Getty Images Offset und Cardi B im Februar 2023

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Offset und Cardi B bei den MTV Video Music Awards 2023

