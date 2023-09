Dieses Geschenk macht Offset seiner Cardi B zum Hochzeitstag

Cardi B (30) und Offset (31) feiern ihre Liebe! Die "Bodak Yellow"-Interpretin und der Rapper gehen schon seit 2017 gemeinsam durchs Leben. Im selben Jahr gaben sich die Turteltauben auch still und heimlich das Jawort in einer intimen Hochzeitszeremonie. Ihre zwei gemeinsamen Kinder Kulture und Wave machten das Familienglück perfekt. Nun feiern die beiden ihren fünften Jahrestag – und dafür hat sich Offset etwas besonders Romantisches ausgedacht!

In einem Video auf Instagram zeigt die 30-Jährige ihren Fans, was ihr Liebster ihr zum Hochzeitstag geschenkt hat: Tausende pinke Rosen und Kerzen stehen in opulenten Arrangements im Foyer ihres Hauses, im Hintergrund ist der Song "Summertime" von Beyoncé (42) zu hören. "Danke für die Blumen, die Bestärkung, den Schutz und dafür, dass du ein großartiger Vater für unsere Kinder bist", schwärmt Cardi. Gerührt fügt sie hinzu: "Ich liebe es, dass du dich für Details interessierst wie ich, denn es sind immer die kleinen Dinge, die mich zum Lächeln bringen oder mich sogar aus der Fassung bringen." Offsett kommentiert darunter: "Ich liebe dich für immer."

Bei den beiden scheint also alles super zu laufen – trotzdem müssen sie sich immer wieder mit Affärengerüchten rumschlagen. Zuletzt reagierten sie darauf mit einem sehr intimen Video im Netz. Der Clip zeigt, wie Offset hinter Cardi im Badezimmer bei den MTV Video Music Awards steht und sich verdächtig an ihr reibt – die Musikerin stöhnt dabei provokativ.

Getty Images Offset und Cardi B

Instagram / iamcardib Offsets Blumen für Cardi B

Getty Images Offset und Cardi B bei den MTV Video Music Awards 2023

