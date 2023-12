Verdächtige Wölbung: Ist Samira Yavuz etwa wieder schwanger?

Bekommt ihre Familie bald etwa ein weiteres Mitglied? Samira (30) und Serkan Yavuz (30) haben sich vor rund zwei Jahren bei Bachelor in Paradise kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Mittlerweile sind die beiden Realitystars verheiratet und stolze Eltern einer kleinen Tochter namens Nova. Einige Fans vermuten nun, dass weiterer Nachwuchs im Hause Yavuz im Anmarsch sind – denn Samira scheint ein kleines Bäuchlein zu verstecken.

In seiner Instagram-Story teilt Serkan ein paar Aufnahmen, auf denen unter anderem seine Frau zu sehen ist. Was besonders auffällt: Die 30-Jährige hat einen dicken Pullover an, der sich auffällig am Bauch wölbt. Fans vermuten deshalb, dass sie ein Kind erwartet. "Ohne dir zu nahezutreten, du super Frau, aber eindeutig schwanger", meint ein User beispielsweise in der Kommentarspalte von Samiras aktuellstem Posting. Ein weiterer bezieht sich auf das verdächtige Foto: "Das heutige Bild sagt doch alles. [...] Man sieht es auch, da Nova auf ihrem Arm ist und der Pulli am Bauch mit dem Bein nicht eingedrückt wird."

Serkan und Samira äußerten sich bisher noch nicht zu den Baby-Spekulationen. Vor ein paar Monaten hörte sich es allerdings noch nicht so an, als ob weiterer Nachwuchs geplant sei. "Wir haben es nicht jetzt sofort vor, sondern konzentrieren uns auf Nova, weil wir gerade alles daran lieben", erklärte der 30-Jährige in einem Q&A im Netz und fügte hinzu, dass sie mit ihrer Tochter erst mal reisen wollen würden.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de