Jessie J präsentiert selbstbewusst ihren After-Baby-Body

Jessie J (35) ist stolz auf ihren Body! Im Mai durfte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Colman Söhnchen Sky auf der Welt begrüßen. Im Netz gibt die "Do It Like a Dude"-Interpretin nicht nur regelmäßig Einblicke in ihren Mami-Alltag, sondern dokumentiert auch die Entwicklung ihres After-Baby-Bodys. Nun teilt Jessie J erneut einen Schnappschuss von sich und ihrem Körper!

Aktuell befindet sich die gebürtige Britin mit ihrer kleinen Familie in einem traumhaften Strandurlaub. Von dort aus schickt sie ihren Fans sonnige Grüße. In ihrer Instagram-Story postet die Musikerin ein Bild von sich im Bikini. Lächelnd steht Jessie im Meer, während sie die Arme über den Kopf verschränkt und ihre Kurven gekonnt in Pose setzt. Dabei blitzen auch ihre straffen Bauchmuskeln hervor.

In der Vergangenheit hatte die "Price Tag"-Interpretin bereits deutlich gemacht, dass sie sich ihren Prä-Baby-Body nicht mehr zurückwünsche. "Ich will, dass mein Körper sich weiterentwickelt!", hatte sie ihren Followern via "Instagram" erklärt.

Instagram / jessiej Jessie J, 2023

Getty Images Jessie J im Januar 2020

Getty Images Jessie J, Sängerin

