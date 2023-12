Kein Unbekannter: Alle Infos zu Selena Gomez' neuer Liebe!

Sie ist überglücklich. Selena Gomez (31) sorgt gerade für viel Gesprächsstoff. Nachdem es in puncto Liebe für sie zuletzt einfach nicht rundlaufen wollte, ist sie nun wieder in festen Händen. Das bestätigt die "Same Old Love"-Interpretin nun mit einem eindeutigen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Bild schmiegt sich die Sängerin an eine Männerbrust. Der neue Mann an der Seite der 31-Jährigen soll der Musikproduzent Benny Blanco sein – alle Infos bekommt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de