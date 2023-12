Nach wenigen Tagen: Anna-Maria Ferchichi feuert Hauslehrerin

Mit diesem Verhalten war Anna-Maria Ferchichi (42) gar nicht zufrieden! Zusammen mit ihrem Mann Bushido (45) und den acht Kindern lebt sie in Dubai ein absolutes Luxusleben. In ihrer Villa wohnt die Großfamilie mit zahlreichen Angestellten: Sie haben mehrere Nannys, Hausangestellte sowie einen Fahrer. Zuletzt stellte die Influencerin auch noch eine Hauslehrerin für ihre Kids ein. Doch damit fühlt sich Anna-Maria plötzlich gar nicht wohl – und kündigt ihr schon nach wenigen Tagen!

Auf Instagram erklärt die Vollblutmama, dass sie mehrere Gründe zu dieser Entscheidung bewogen haben. Zuerst der Kostenpunkt – denn die Hauslehrerin verdiene bei den Ferchichis 7.000 Euro im Monat! "Das ist wahnsinnig viel Geld und ich habe schnell gemerkt, dass ich gar nicht so viel abgeben kann, was meine Kinder betrifft, was ich müsste – also lohnt es sich nicht wirklich", meint Anna-Maria. Auch die Kinder hätten sich nicht auf die neue Person eingelassen. Doch ein Moment habe dann den Ausschlag gegeben: "Ich kam eines Morgens runter und sie stand in Hotpants und Sport-BH in meiner Küche." Das habe sowohl sie als auch ihren Ehemann irritiert und sei befremdlich gewesen.

Daraufhin habe Bushido ein klärendes Gespräch mit der Hauslehrerin geführt. "Ich erwarte einfach ein hohes Maß an Professionalität in unserem Haushalt", betont Anna-Maria. Es habe eben einfach nicht gepasst und die Powerfrau übernehme die Aufgaben jetzt wieder selbst.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

RTL+ Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi

RTL+ Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Issa, Aaliyah und Djibrail

