So emotional ist "The Voice of Germany" für Finalistin Joy!

Joy Esquivias hat es geschafft! Für die Musikerin steht am Freitag das Ende einer großen Reise an – sie tritt im Finale von The Voice of Germany auf! Im Team von Shirin David (28) schaffte es die Mutter eines kleinen Sohnes in den vergangenen Wochen, die Zuschauer mit ihrer Stimme zu verzaubern. Promiflash trifft die Sängerin vor dem Showdown und Joy macht klar: Die Erfahrung "The Voice of Germany" ist bisher total emotional für sie!

"Es war so unglaublich für mich!", schwärmt die 26-Jährige gegenüber Promiflash von ihrem Einzug ins Finale. In den vergangenen Wochen habe sie tolle Freunde gefunden und sei darauf sehr stolz. Und nicht nur Joy ist begeistert von der Show – auch ihr kleiner Sohn! "Er hat mir gesagt, dass ich die beste Sängerin der Welt bin, und das bedeutet mir so viel!", erklärt Joy ganz gerührt.

Während ihrer Zeit in der TV-Show kann Joy ihren kleinen Sohn kaum sehen. Auch ihre Familie, die auf den Philippinen lebt, ist nicht bei ihr – doch die Beauty versichert im Promiflash-Interview: "Nicht nur meine Familie, sondern die ganzen Philippinen unterstützen mich. Sie sind meine Inspiration, dass ich mein Bestes gebe!"

Die Finalisten von "The Voice of Germany" 2023

Joy Esquivias, Kandidatin bei "The Voice of Germany"

Shirin David und Joy Esquivias im Halbfinale von "The Voice of Germany"

