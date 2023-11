Lorik überzeugt: "Temptation Island"-Mimi beeinflusst Denise

Lorik Bunjaku (27) will seine Beziehung nicht aufgeben. Die Liebe des Mannheimers zu seiner Freundin Denise Hersing (27) gerät bei Temptation Island V.I.P. stark ins Wanken: Beim Einzellagerfeuer bekam er zu sehen, wie seine Liebste feststellte, dass sie sich unterdrückt fühlt und bei ihrem Freund nicht wirklich sie selbst sein kann. Zu dieser Erkenntnis kam die Braunschweigerin im Gespräch mit Mimi (29), die sie immer weiter darin bestärkte. Aus diesem Grund kommt Lorik im Gespräch mit Promiflash zu dem Schluss, dass Mimi seine Denise sehr stark beeinflusst.

Im Promiflash-Interview lässt der 27-Jährige das Einzellagerfeuer der aktuellen Folge noch einmal Revue passieren. "Das Lagerfeuer war belastend, weil ich ja nicht mit ihr sprechen konnte und die Zeit noch aussitzen musste, bis es zur Aussprache kommt", erklärt der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat und teilt seine Befürchtung mit: "Ich musste warten und hoffen, dass ihre TV-Freundin Mimi nicht weiter auf sie einredet." Er habe nicht wirklich nachvollziehen können, warum seine Liebste so viel Wert auf die Worte ihrer "Temptation Island"-Kumpanin legte. "Ich habe gemerkt, dass es nicht von [Denise] kommt und sie sich total leiten und etwas einreden lässt, ohne auf ihr Herz zu hören."

Schließlich machte Lorik bereits in der Show klar, dass er Denise nicht verlieren wolle. "Meine größte Angst ist, dass ich sie verliere", gab er gegenüber der Moderatorin Lola Weippert (27) zu und macht ein Liebesgeständnis: "Das zieht mich total runter, weil ich liebe diese Frau und ich möchte meine Zukunft mit ihr verbringen."

