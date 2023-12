Vanessa Hudgens und ihr Cole schrieben Ehegelübde selbst

Sie gibt Einblicke in ihre Traumhochzeit. Etwa drei Jahre lang gingen Vanessa Hudgens (34) und Cole Tucker (27) gemeinsam durchs Leben, bis der Sportler schließlich Anfang des Jahres seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte. Am vergangenen Wochenende war es dann so weit: Still und heimlich gaben sich Vanessa und Cole das Jawort. Ihre Hochzeit sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden. Sogar ihre Ehegelübde verfassten Vanessa und Cole selbst!

Das verrät die 34-Jährige jetzt in einem Interview mit Vogue. "Es war mir wichtig, mein eigenes Gelübde zu schreiben. [...] Es ist das Schönste, was es in einer Beziehung gibt, so offen, verletzlich und unverfälscht vor all den Menschen zu sein, die man liebt, und seine Liebe zu verkünden", schwärmt Vanessa. So lasen sie und Cole ihre Gelübde vor etwa 100 Freunden und Familienmitgliedern vor – wie genau die liebevollen Zeilen lauteten, verrät der einstige Disney-Star aber nicht.

Die Trauung war für Vanessa so emotional, dass sie ihr ganzes Make-up verwischte und es wieder auffrischen musste – dafür hatte sie die beste Unterstützung. "Es war mir wichtig, mein Glam-Team dabei zu haben, das mich in den letzten drei Jahren bei jedem wichtigen Ereignis begleitet hat – von den Oscars bis zur Met Gala – denn dies war zweifellos das wichtigste Ereignis in meinem persönlichen Leben", berichtet die ehemalige High School Musical-Darstellerin.

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im Februar 2022 in Santa Monica

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige

Denkt ihr, Vanessa wird noch veröffentlichen, was in den Gelübden stand? Ja, bestimmt! Nein, das hält sie privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de