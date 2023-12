Tage nach Hochzeit: Vanessa Hudgens ist immer noch baff

Es war der schönste Tag in ihrem Leben! Nachdem wochenlang spekuliert worden war, bestätigten Vanessa Hudgens (34) und ihr Partner Cole Tucker (27) Anfang des Jahres ihre Verlobung. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Still und heimlich gaben sich die einstige High School Musical-Darstellerin und der Sportler das Jawort. Für Vanessa hätte ihre Hochzeit gar nicht perfekter sein können...

Im Interview mit Vogue kommt die 34-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens. [...] Wenn ich jetzt darüber spreche, kommen mir wirklich die Tränen. [...] Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen", freut sich Vanessa. Damit seine Hochzeit auch wirklich der schönste Tag in seinem Leben werden sollte, traf der Disney-Star aber einige Vorkehrungen. "Ich bin so dankbar, dass wir eine private Hochzeit hatten, und es hat geholfen, dass ich allen die Handys weggenommen habe. Es war erstaunlich, denn beim Abendessen schaute ich mich um, und alle unterhielten sich miteinander", berichtet Vanessa.

Doch auch bei ihrem Look überließ sie nichts dem Zufall und bekam besondere Unterstützung. "Es war mir wichtig, mein Glam-Team dabei zu haben, das mich in den letzten drei Jahren bei jedem wichtigen Ereignis begleitet hat – von den Oscars bis zur Met Gala –, denn dies war zweifellos das wichtigste Ereignis in meinem persönlichen Leben", erklärt Vanessa. So strahlte sie in einem langen Dress mit Off-Schulter-Detail und tiefem Rückenausschnitt.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens bei ihrem Junggesellinnenabschied

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

