Bei "Are You The One?" zurückhaltend: Das sagt Wilson dazu!

Wilson kommt bei Are You The One? nicht richtig aus sich raus! Aktuell sucht der Tätowierer in der Datingshow nach seinem Perfect Match. Dabei war er aber sehr zurückhaltend – und wird dafür nicht nur von den Frauen in der Villa oder von Moderatorin Sophia Thomalla (34) kritisiert, sondern auch von den Zuschauern. Einige vermuten sogar, dass er während der Dreharbeiten vergeben war! Promiflash erklärt Wilson nun, wieso er sich so verhalten hat.

"Ich denke, ich war so zurückhaltend, weil es eine ganz neue Situation war, ich die Frauen auch nicht unglaublich fand und privat auch Probleme hatte. So hatte ich leider nicht so einen freien Kopf, wie ich wollte", stellt er im Promiflash-Interview klar. Die Gerüchte über eine heimliche Beziehung während der Datingshow bestätigt Wilson nicht – dementiert es aber auch nicht: "Leute reden viel. Was daran stimmt, ist eine andere Sache." Rückblickend würde er sich aber auf jeden Fall anders verhalten.

In der Show betont Wilson immer wieder, dass Kandidatin Shelly seine Nummer eins ist – trotzdem geht er nicht auf sie zu, was die Friseurin zunehmend stört. "Shelly ist vom Optischen her das, was ich angegeben habe und vom Charakter her auch. Dazu ist sie selbstständig wie ich und viele Dinge passen einfach", macht der Hamburger gegenüber Promiflash dennoch deutlich.

Instagram / wilson.tattoos "Are You The One?"-Wilson im Juli 2022

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

RTL / Frank Beer Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

