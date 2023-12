Britney Spears will krankem Vater Jamie niemals verzeihen!

Für sie gibt es scheinbar kein Zurück! Das Verhältnis zwischen Britney Spears (42) und ihrem Vater Jamie Spears (71) ist angespannt. Nachdem sich die Sängerin 2021 aus der Vormundschaft ihres Vaters hatte befreien können, rechnete sie in ihrer Biografie "The Woman in Me" mit dem Geschäftsmann ab. Auch der immer schlechter werdende Gesundheitszustand des 71-Jährigen kann seine Tochter scheinbar nicht dazu bringen, sich ihm wieder anzunähern. Britney soll sich niemals wieder mit Jamie versöhnen wollen!

Das behauptet ein Insider gegenüber Daily Mail. "Es gibt keine Chance, niemals, dass Britney sich mit ihrem Vater versöhnen wird", erklärt die Quelle. Zwischen den beiden sei in all den Jahren einfach viel zu viel vorgefallen. "Er hat ihr auf unvorstellbare Weise wehgetan und unabhängig davon, was mit seiner Gesundheit passiert, wird sie ihm niemals verzeihen, weder tot noch lebendig", fährt der Informant fort.

Britney scheint sich jedoch ihrer Mutter Lynne wieder angenähert zu haben. Anfang Dezember feierte die "Toxic"-Interpretin ihren 42. Geburtstag zusammen mit ihrer Mama und ihrem Bruder Bryan. Paparazzi erwischten sie am nächsten Morgen beim Verlassen der Partylocation.

Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

Anzeige

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de