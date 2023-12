Große Modelkarriere? Nicola Cavanis träumt vom Rampenlicht

Nicola Cavanis will hoch hinaus! Das Model sorgte zuletzt vor allem mit privaten Schlagzeilen für Aufsehen – denn in ihrem Liebesleben soll es aktuell ziemlich gut laufen. Doch auch beruflich will die Beauty Vollgas geben und ihre Träume verwirklichen. Und dass sie noch einiges vorhat, macht sie nun in einem Interview deutlich: Nicola möchte gern ihre Modelkarriere ausbauen und richtig durchstarten!

Gegenüber Bild verrät die 24-Jährige, dass sie gern häufiger vor der Kamera stehen möchte: "Ich würde sehr gern Werbeshoots machen, vor allem Unterwäsche." Sie wisse genau, was sie bei Wäsche-Jobs tun wolle, was nicht und sage das dann auch. "Das gibt mir Sicherheit", erklärt Nicola. Eine Karriere als Laufsteg-Model zieht sie hingegen nicht in Erwägung: "Das würde mich nervös machen."

Der große und plötzliche Rummel sei für die Münchnerin aufregend und überwältigend. "Man kann sich auf all das Interesse nicht vorbereiten", findet Nicola. Sie sei immer noch etwas überfordert damit. Dabei hat sie sich auch schon vorher hin und wieder bei öffentlichen Veranstaltungen gezeigt und dem Blitzlichtgewitter der Fotografen gestellt.

Nicola Cavanis, Model

Nicola Cavanis im Oktober 2023

Nicola Cavanis, Model

