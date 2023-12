Jetzt doch: Joe Jonas unterstützt Sophie Turners neue Liebe

Er hat seine Meinung offenbar geändert! Vor wenigen Monaten hatten sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) getrennt. Daraufhin brach ein Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamen Kinder aus. Der Sänger und die Schauspielerin konnten sich mittlerweile aber einigen. Die Game of Thrones-Darstellerin hat auch schon eine neue Liebe, von der ihr Ex anfangs nicht viel hielt. Doch nun scheint sich das geändert zu haben: Joe freut sich offenbar über Sophies neue Beziehung.

"Joe unterstützt jede Entscheidung, die sie trifft, und wenn sie glücklich ist, ist er es auch. Er liebt seine Mädchen und die Zeit, die er mit ihnen verbringt, und ist dabei, die Tournee [...] abzuschließen", sagt ein Insider gegenüber Daily Mail. Die Quelle fügt hinzu, dass das Ex-Paar rund drei Monate nach der Trennung mittlerweile "gut miteinander auskomme". Joes Sinneswandel kam wenige Tage, nachdem Sophie erneut ihren neuen Freund geknutscht hatte.

Zusammen mit dem britischen Adelsspross Peregrine Pearson war die 27-Jährige beim Spaziergang durch die Straßen Londons spaziert. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, dass die Schauspielerin dabei wohl kaum die Finger von ihrem Liebsten lassen kann. Schnell verwandelt sich ihre zunächst liebevolle Umarmung in eine heiße Knutschsession. Offenbar scheint Sophie so über beide Ohren verliebt zu sein, dass sie ihr privates Glück nun auch der Öffentlichkeit präsentieren will.

Joe Jonas, Sänger

Sophie Turner und Joe Jonas

Sophie Turner, Schauspielerin

