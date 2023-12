Schon wieder: Sophie Turner knutscht öffentlich ihren Neuen!

Sie ist frisch verliebt. Sophie Turner (27) sorgte in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff. Die Game of Thrones-Darstellerin und Sänger Joe Jonas (34) gaben im September überraschend ihre Trennung bekannt. Mittlerweile sollen die Fronten zwischen dem einstigen Traumpaar geklärt sein. Und zuletzt schien es sogar, als hätte einer der beiden bereits eine neue Liebe. Nach dem Ehe-Aus will Sophie kein Geheimnis mehr um den neuen Mann in ihrem Leben machen.

Zusammen mit dem britischen Adelsspross Peregrine Pearson wird die 27-Jährige beim Spaziergang durch die Straßen Londons gesichtet. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, dass die Schauspielerin dabei wohl kaum die Finger von ihrem Liebsten lassen kann. Schnell verwandelt sich ihre zunächst liebevolle Umarmung in eine heiße Knutschsession. Offenbar scheint Sophie so über beide Ohren verliebt zu sein, dass sie ihr privates Glück nunmehr auch der Öffentlichkeit präsentieren will.

Während Sophie wieder frisch verliebt zu sein scheint, sieht das Ganze bei ihrem Ex etwas anders aus. Er genießt derzeit vor allem die Zeit mit seiner Familie. Auf Paparazzi-Bildern, die Daily Mail erst kürzlich veröffentlichte, spazierte der 34-Jährige freudestrahlend mit seinen Eltern durch New York. Scheinbar ist auch bei dem Musiker Schluss mit Trübsal blasen.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas, Sänger

