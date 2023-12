Shannen Doherty konfrontierte die Affäre ihres Ex-Ehemannes!

Sie wollte alles wissen! Shannen Doherty (52) ist an Krebs erkrankt. Doch die Schauspielerin zeigt sich tapfer und hoffnungsvoll – auch in ziemlich schweren Zeiten. Inmitten ihres Krebskampfes fand sie heraus, dass ihr heutiger Ex-Mann Kurt Iswarienko ihr untreu gewesen ist. Kurz vor einer ihrer großen OPs habe sie von seiner Affäre erfahren. Jetzt packt die Charmed-Darstellerin noch mehr aus: Shannen konfrontierte die Frau!

In ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" erklärt sie: "Wenn man 14 Jahre zusammen ist und fremdgeht, verdient die andere Person dann nicht die absolute Wahrheit, egal wie sehr sie das verletzt?" Shannen hatte viele Fragen, weswegen sie Kurts damalige Affäre kontaktierte. Sie konfrontierte seine "zweijährige Freundin, mit der er mich betrogen hat".

Ihr sei es damals "peinlich" gewesen, dass sie keine Beziehung aufrechterhalten konnte. Shannen meint, dass sie aber nicht ganz unschuldig gewesen sei. "Ich übernehme nicht die Verantwortung für das Scheitern unserer Ehe, aber für einige Probleme in unserer Ehe", betont sie.

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty, Januar 2012

Getty Images Shannen Doherty, November 2015

