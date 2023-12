Trennung nach elf Jahren: Shannen Doherty verrät Details

Sie hatte es nicht leicht! Shannen Doherty (52) wurde durch ihre Rolle als Brenda Walsh in der Serie Beverly Hills, 90210 weltberühmt. Seit einiger Zeit landet die Schauspielerin jedoch immer wieder aus traurigen Gründen in den Schlagzeilen: 2015 wurde bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert, fünf Jahre später wurde bekannt, dass sie erneut an Krebs erkrankt ist. Im April dieses Jahres gab sie die Trennung von ihrem Ehemann Kurt Iswarienko bekannt. Nun nennt Shannen erstmals die Gründe für das Liebes-Aus!

In der ersten Episode ihres Podcasts "Let's Be Clear with Shannen Doherty" spricht die Charmed-Darstellerin über eine schwere Zeit. Kurz bevor sie sich einer Operation unterzogen habe, um einen Gehirntumor zu entfernen, habe sie herausgefunden, dass Kurt sie bereits seit zwei Jahren betrüge: "Ich habe mich frühmorgens operieren lassen, nachdem ich erfahren hatte, dass meine Ehe im Grunde am Ende war und mein Mann seit zwei Jahren eine Affäre hatte." Trotz der Untreue ihres Mannes habe sie einige Zeit gebraucht, um die Beziehung beenden zu können.

Dennoch sei Shannen mittlerweile wieder bereit für die Liebe, wie sie in einem Interview mit People verriet: "Ich glaube nicht, dass ich für immer Single bleiben werde. Ich muss mich selbst lieben und mit der Vergangenheit abschließen, bevor ich weitermachen kann, und jetzt bin ich ziemlich sicher, dass ich jemanden treffen werde – hoffentlich bald."

Getty Images Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty in New York, 2010

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

