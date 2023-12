Wie steht Jana-Maria Herz nun zu Umut und Verführerin Emma?

Gibt es da etwa böses Blut? Für Jana-Maria Herz (31) läuft es bei Temptation Island V.I.P. nicht wirklich rund: Sie musste bei den Lagerfeuern mitansehen, wie ihr Partner Umut Tekin (26) eine Bindung zu der Verführerin Emma Fernlund aufgebaut hat und ihr sehr nahe gekommen ist. Dadurch schloss die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin mit ihrer Beziehung bereits gedanklich ab – ob sie die Show allerdings als Single verlässt, ist noch nicht klar. Aber was hält Jana-Maria mittlerweile von Umut und Emma?

In ihrer Instagram-Story reagiert die Influencerin im Rahmen eines Q&As auf die Fragen ihrer Fans. So wollte ein User von ihr wissen, ob sie mit Umut und seiner Verführerin noch gut auskomme. "Ich verstehe mich eigentlich generell mit jedem gut. Bis es irgendjemandem an Respekt fehlt, dann ist es vorbei", antwortet sie darauf. Allerdings sehe sie nicht die Schuld in der gelernten Köchin. "Ich war mehr sauer auf Umut als auf Emma, weil [er] ihr die Zeichen gegeben hat und Emma eigentlich nichts dafür kann", erklärt sie. So habe sich die Blondine zwar in ihre Beziehung eingemischt, allerdings habe es Janas Meinung nach in der Hand ihres Partners gelegen, es gar nicht so weit kommen zu lassen.

Doch Emma war nicht so gut auf Jana-Maria zu sprechen. "Ich kann verstehen, dass die Bilder für Jana-Maria sehr verletzend waren", gab die Verführerin gegenüber Promiflash zu. Allerdings sei sie der Meinung, dass Umuts Partnerin kein Engel sei. "Allerdings ist das meiner Ansicht nach keine Rechtfertigung, sich den Verführern körperlich hinzugeben – nur aufgrund der Bilder, die ihr Partner liefert", urteilt die Blondine.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Mai 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im November 2023

