Nach Show: Diese "Are You The One?"-Stars sind zusammen!

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Are You The One – Reality Stars in Love bot in diesem Jahr erneut eine besondere Art der Unterhaltung. In der Show wurde gefeiert, geflirtet und gestritten. Das eigentliche Ziel verloren die Kandidaten letztendlich doch nicht aus den Augen und fanden alle Perfect Matches. Doch auch nach der Show liefen einige Flirts weiter: Diese Realitystars sind nach der Show zusammengekommen!

Im großen Wiedersehen bei RTL+ hakt Moderatorin Sophia Thomalla (34) nach: "Marvin! Ich glaube, das weiß ja eh schon jeder: […] Wie ist denn dein Beziehungsstatus gerade?" Über beide Ohren grinsend verrät der Bruder von Calvin Kleinen (31): "Vergeben." Und zwar an keine Geringere als Jennifer!

Doch die beiden sind nicht die einzigen, aus denen nach der Show ein Paar wurde. Auch Darya und Fabio verstanden sich in der Villa bestens miteinander. Obwohl die beiden kein Perfect Match sind, bandelten der Make Love, Fake Love-Star und das Model miteinander an. "Wir sind jetzt in einer Beziehung", freut sich der Staubsaugervertreter. Von dessen speziellen Unterhosen, die er in der Show mehrfach zur Schau stellte, kann die Blondine offenbar auch nicht genug kriegen: "Ich lieb's. Es ist schön", grinst sie.

RTL / Frank Beer Marvin Kleinen, "Swipe, Match, Love"-Teilnehmer

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / darya Darya Strelnikova im Oktober 2023

