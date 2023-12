Diese harte Droge hat Julia Roberts schon mal genommen!

Pikante News von Julia Roberts (56)! Die brünette Schönheit gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Fans lieben die US-Amerikanerin für ihre Rollen in Filmen wie "Pretty Woman" oder "Eat, Pray, Love". Dabei hat die Oscar-Preisträgerin stets ein makelloses Sauberfrau-Image aufrechterhalten können. Doch jetzt überrascht die dreifache Mutter mit einem Geständnis: Julia hat schon mal mit Drogen experimentiert – und verrät auch gleich, welche die härteste Droge war, die sie jemals genommen hat.

In der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" wird sie von dem Moderator Andy Cohen (55) gefragt, welche Droge die härteste war, die sie jemals probiert habe. "Pilze", antwortet die "Notting Hill"-Darstellerin daraufhin. Auf die Frage, ob sie bei ihrem Trip eine positive Erfahrung gemacht habe, verrät Julia ehrlich: "Ja, es war schön. Da werde ich nicht lügen." Einen Appell an die Außenwelt hat sie trotzdem noch. "Kinder, macht so was nicht", mahnt die 56-Jährige.

Schon in einem anderen Interview mit People blickte der Filmstar auf seine Vergangenheit zurück. Dabei verriet Julia auch, von welchem Schönheitstrend sie ihrem 19-jährigen Ich heute abraten würde. "Zupfe dir deine Augenbrauen nicht", merkte sie an.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

