Dieser Filmstar soll Sharon Stone in ihrem Biopic spielen

Wer könnte Sharon Stone (65) verkörpern? Der Erotikthriller "Basic Instinct" machte die Schauspielerin über Nacht zum Star. Vor zwei Jahren erschienen ihre Memoiren "The Beauty Of Living Twice". In diesen blickt sie auf ihr bewegtes Leben zurück: Sie berichtet über ihre Karriere als Filmstar, ihren Schlaganfall und ihren Weg zurück zur Gesundheit. Nun verrät Sharon, welche Schauspielerin sie in einem Film über ihr Leben spielen sollte!

Der "Basic Instinct"-Star enthüllte im Lady Gang-Podcast, dass Margot Robbie (33) die ideale Person für die Rolle wäre. Für die 65-Jährige sei die Barbie-Darstellerin der perfekte Star. Sie betonte: "Ich verehre Margot Robbie! Sie ist so talentiert." Seit sie die Schauspielerin in der Rolle der Tonya Harding im gleichnamigen Film gesehen habe, dachte Sharon: "Du bist die Richtige".

Die Zuschauer hoffen derzeit darauf, Margot in einer "Barbie"-Fortsetzung zu sehen. Vor wenigen Wochen plauderte die 33-Jährige mit AP Entertainment über einen möglichen Nachfolger und ließ dabei die Träume ihrer Fans platzen: "Ich glaube, wir haben alles in diesen einen Film gesteckt." Die Geschichte sei bereits auserzählt.

Getty Images Sharon Stone im Februar 1996 in Paris

Getty Images Schauspielerin Margot Robbie

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Margot Robbie in "Barbie"

