Ganz lässig: Jared Leto posiert in Poncho und Pantoffeln

Das sieht gemütlich aus! Jared Leto (51) war als Frontmann der Band 30 Seconds to Mars berühmt geworden. Doch auch in der Kinobranche machte er sich einen Namen: Als Joker-Darsteller begeisterte er zahlreiche Filmfans. Mittlerweile ist er allerdings nicht mehr nur für sein musikalisches und schauspielerisches Talent bekannt, sondern auch für seine extravaganten Styles auf dem roten Teppich. Bei einer Veranstaltung zeigt sich Jared nun jedoch im gemütlichen Look!

Zu einem Interview des Radiosenders "SiriusXM's Hits 1" kam der "Closer to the Edge"-Interpret in einem kuscheligen Outfit: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posiert der "Morbius"-Darsteller in einem schwarzen T-Shirt und einer Jogginghose. Darüber trägt er einen ebenfalls schwarzen Poncho mit weißen Streifen und blaue Pantoffeln in Form eines Totenkopfes. Während des Gesprächs kuschelt sich der Musiker immer wieder in den Überwurf ein.

Schon im Mai dieses Jahres begeisterte Jared seine Fans auf der Met-Gala mit seinem ausgefallenen Kostüm: Anlässlich des Fashion-Events mit dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" verkleidete sich der Schauspieler als die Katze des verstorbenen Modedesigners. Aus Angst, sein Outfit im nächsten Jahr nicht mehr übertreffen zu können, überlegt der Leinwand-Hottie nun jedoch, die Veranstaltung nicht mehr zu besuchen.

Getty Images Jared Leto, Musiker

MEGA Jared Leto bei der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2023

