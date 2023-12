Im Interview: Rich Pauls Vergangenheit rührt Adele zu Tränen

Die Vergangenheit ihres Partners nimmt sie sehr mit! Seit rund zwei Jahren gehen Adele Adkins (35) und Rich Paul (41) schon gemeinsam durchs Leben. Seit Mitte September häufen sich die Gerüchte, dass die Sängerin und der Sportagent heimlich geheiratet haben: Immer wieder funkelt ein verdächtiger Ring an ihrem Finger. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Rich seine Memoiren. Die machen seine Liebste nun aber traurig: Adele ist von Richs Vergangenheit zu Tränen gerührt.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach die "Someone Like You"-Interpretin über die Lektüre ihres Partners. Der Absatz, in dem der 41-Jährige von seiner Mutter schreibt, machte die Musikerin emotional: "Rich und ich haben schon immer alles übereinander gewusst, seit wir zusammen sind. Es war sehr emotional, von seiner Mutter zu lesen, denn offensichtlich ist sie nicht bei uns, sodass ich sie nie kennengelernt habe." Im nächsten Moment fließen Adele die Tränen hinunter: "Es war schwer für ihn, das zu schreiben."

Für ihre eigene Zukunft soll das Paar Großes vorhaben. "Sie und Rich möchten ein Baby bekommen, es ist ihr Traum, eine große Familie zu haben", behauptete ein Insider gegenüber OK! Magazine. Denn Adele und ihr Liebster sollen ein absolutes Traumpaar sein: "Adele und Rich sind so glücklich und so ein tolles Team – sie ist so verliebt und hat sich nie glücklicher oder gesünder gefühlt."

Getty Images Adele Adkins, Sängerin

MEGA Rich Paul und Adele im November 2023

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

