Ist sie vergeben? Evanthia Benetatou teilt auffälligen Post

Schwebt Evanthia Benetatou (31) etwa wieder auf Wolke sieben? Die einstige Kampf der Realitystars-Bekanntheit und Chris Broy (34) trennten sich im Sommer 2021 – allerdings nicht im Guten. Die Eltern eines Sohnes führten über Monate hinweg eine öffentliche Schlammschlacht. Mittlerweile haben sich die Wogen aber wieder geglättet. Doch wie sieht es seitdem im Liebesleben der Griechin aus? Ein neuer Post von Eva erweckt nun den Eindruck, dass sie wieder vergeben sein .

In ihrer Instagram-Story teilt die Brünette jetzt ein Bild, auf dem ein schöner Blumenstrauß mit rosafarbenen Rosen zu sehen ist. Diesem Foto fügte die Mutter von George ein Herz hinzu. Doch das ist nicht der Fokus des Beitrags, sondern die Worte, die sie dazuschreibt: "Es ist das Unerwartete, was dein Leben verändert." Außerdem untermalt sie das Ganze mit dem Song "So This is Love" von Sneha – ob das bedeutet, dass die Influencerin wieder vergeben ist?

Im September stellte Eva noch klar, dass es keinen Mann in ihrem Leben gäbe. "Ich bin Single", teilte sie im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Story mit und mutmaßte: "Ich bin auch tatsächlich nicht 'einfach', zudem habe ich eine bestimmte Vorstellung und Erwartung, die es vermutlich kompliziert macht."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatous Blumenstrauß

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn im März 2023

