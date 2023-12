Krank oder nicht: Taylor Swift würde nie Show sausen lassen!

Taylor Swift (33) würde ihre Fans nie freiwillig enttäuschen! Für die Sängerin könnte es dieses Jahr wohl nicht besser laufen: Sie wurde nicht nur mit einigen Musik-Awards ausgezeichnet und zur Person des Jahres gekürt – sie performte auch mehr als 60 Shows vor Tausenden von Menschen im Rahmen ihrer mega-gehypten "The Eras"-Tour. Kein einziges Konzert ließ sie von sich aus ausfallen. Das kommt für Taylor auch nicht infrage!

Im Interview mit Time Magazine macht die 33-Jährige deutlich: "Ich weiß, dass ich auf die Bühne gehe, egal ob ich krank, verletzt, mit gebrochenem Herzen, unzufrieden oder gestresst bin. [...] Wenn jemand eine Karte für meine Show kauft, werde ich sie spielen, es sei denn, es gibt eine Art von höherer Gewalt." Taylor spielt oft mehrere Konzerte in einer Woche. Danach könne sie wegen des vielen Singen und Tanzens kaum sprechen oder laufen. Um für die nächsten Auftritte fit zu sein, nehme sie sich dann extra einen Tag komplett frei: "Ich verlasse mein Bett nicht, außer um Essen zu holen und es zurück in mein Bett zu bringen und es dort zu essen."

Nur ein paar Mal wurde Taylor dazu gezwungen, Shows ihrer "The Eras"-Tournee abzusagen – zuletzt erst vor wenigen Wochen. In Rio de Janeiro herrschten im November Temperaturen von bis zu 42 Grad, weshalb ein Fan vor dem ersten der zwei geplanten Konzerte verstarb. Das zweite wurde verschoben. "Die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Fans, Kollegen und Teammitglieder steht immer an erster Stelle", erklärte die Musikerin dazu auf Instagram.

