Promi-Büßen: Danni Büchner will zeigen, dass sie anders ist!

Danni Büchner (45) hat sich verändert! In der Öffentlichkeit ist die Witwe von Jens Büchner (✝49) nicht unbedingt eine Sympathieträgerin: Ihre schlechte Laune und die Nörgelauftritte beim Dschungelcamp sind legendär. Auch mit ihren Trash-TV-Kollegen legt sie sich gerne an. Um mit der Vergangenheit aufzuräumen, ist die Influencerin aktuell bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Promiflash verrät Danni nun, was sie mit ihrer Teilnahme bezwecken will!

"Ich möchte den Leuten da draußen zeigen, dass ich nicht (mehr) diese Person bin. Jeder Mensch entwickelt sich weiter und heute habe ich eine ganz andere Einstellung zum Leben. In den letzten Jahren habe ich gelernt, das Leben wieder zu lieben", erklärt sie im Promiflash-Interview. Nach dem Verlust ihres Ehemannes habe Danni es nicht geschafft, positiv zu sein – doch heute sei das ganz anders. "Ich bin stark genug und weiß, dass ich auch das schaffen werde. Die Zuschauer sollen mir gerne in meine Seele schauen, denn bei so einer Show kann keiner eine Maske aufrechterhalten. Da muss man zeigen, wer man ist und was einen ausmacht", fährt sie fort.

Heute geben Dannis Kinder ihr die Kraft, positiv durchs Leben zu gehen. Deswegen ist die fünffache Mutter gerade auch ziemlich zufrieden mit sich und ihrem Verhalten! "Aktuell bin ich so sehr glücklich und meine Mitmenschen sind es auch größtenteils – hoffe ich zumindest", lacht sie.

Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Daniela Büchner, April 2023

Daniela Büchner, TV-Star

