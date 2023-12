Abgehoben? Ruhm soll Golden Bachelor Gerry zu Kopf steigen!

Hebt er nun ab? In der Sendung The Golden Bachelor suchte Gerry Turner die große Liebe – und konnte sie in Theresa Nist auch finden. Durch die Show gewann der Rosenkavalier einiges an Popularität dazu. Auf Social Media folgen ihm mittlerweile über 120.000 Menschen. Der plötzliche Ruhm scheint sich jedoch ziemlich negativ auf den früheren Gastwirt auszuwirken. Gerry soll sein Bekanntheitsgrad mittlerweile zu Kopf gestiegen sein!

Das behauptet ein Insider gegenüber National Enquirer. "Je berühmter Gerry geworden ist, desto hochnäsiger und eingebildeter ist er geworden", will die Quelle wissen. Vor allem Gerrys Freunde sollen sich große Sorgen um ihn machen. "Er ist nicht mehr derselbe bescheidene Typ, an den sich seine Freunde erinnern – und sie finden das schade", erklärt der Informant. Mittlerweile wolle der TV-Star nur noch in Designerläden einkaufen und Rolex-Uhren tragen.

Es ist nicht das erste Mal, dass kritische Stimmen gegen den Bachelor laut werden. Erst kürzlich hatte Gerrys Ex-Freundin ihm Fatshaming vorgeworfen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter behauptete sie, dass Gerry sie aufgrund ihrer Gewichtszunahme nicht zu einem Klassentreffen mitnehmen wollte.

Anzeige

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

Anzeige

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith "Golden Bachelor" Gerry Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de