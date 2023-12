Amanda Bynes feiert ihr Comeback mit einem eigenen Podcast!

Sie ist wieder zurück! Jahrelang hatte sich die Schauspielerin Amanda Bynes (37) aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Unter anderem hatte sich die "She's the Man"-Darstellerin Zeit genommen, um gegen ihre psychischen Probleme anzukämpfen. Nebenbei hatte sie auch noch ein Studium an einer Modeschule absolviert. Nun wagt die US-Amerikanerin den Schritt zurück in die Unterhaltungsbranche. Amanda feiert ihr Comeback mit einem eigenen Podcast!

Am Samstag veröffentlichte Amanda gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Paul Sieminski die erste Folge ihres neuen Podcasts "Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast done". Dabei sprach der "Was Mädchen wollen"-Star nicht nur über sich selbst, sondern übernahm auch die Rolle des Interviewers. Sie und Paul hatten die Tattoo-Künstlerin Dahlia Moth zu Gast. Auf Instagram lud die "Einfach zu haben"-Darstellerin ein Foto von sich, Paul und Dahlia hoch und schrieb dazu: "Erste Folge vom Podcast erledigt. Danke, Dahlia!"

Die Fans freuen sich sehr über das Comeback der Schauspielerin. "Willkommen zurück! Ich kann es kaum erwarten, die nächste Folge zu hören" oder "Ich liebe die erste Folge von eurem Podcast" sind nur zwei von unzähligen begeisterten Kommentaren unter Amandas Instagram-Beitrag.

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes 2011 bei den MTV Movie Awards

Anzeige

Instagram / amandaamandaamanda1986 Paul Sieminski, Dahlia Moth und Amanda Bynes

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, Mai 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de