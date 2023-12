Amora Princess: Ciara ist zum vierten Mal Mama geworden!

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Ciara (38) und ihr Mann Russell Wilson (35) sind stolze Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Sienna Princess und Win Harrison. Aus ihrer vorangegangenen Beziehung mit dem Rapper Future (40) hat die Sängerin einen weiteren Sohn. Im August gab die "Like A Boy"-Interpretin dann preis, dass sie erneut schwanger ist. Und nun war es auch schon so weit: Ciaras viertes Baby ist auf der Welt!

Auf Instagram verkündet die 38-Jährige die frohe Botschaft – und zwar in Form eines niedlichen Schnappschusses ihrer neugeborenen Tochter in einem schwarzen Strampler! "Wir lieben dich so sehr", schreibt Ciara zu dem Beitrag. Die Kleine hört auf den Namen Amora Princess.

Zuletzt gab die Musikerin ihren Fans ein Babybauch-Update im Netz. Auf dem Foto trug Ciara ein lässiges Outfit ganz in Schwarz, das ihre Körpermitte trotzdem perfekt zur Geltung brachte – ihre beachtliche Babykugel war dabei auch schon lange nicht mehr zu übersehen!

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson im September 2023

Instagram / Ciara Ciaras Tochter Amora Princess, Dezember 2023

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

